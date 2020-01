“Grand Prix Cvs”, i primi due tornei raccolgono successi

La Spezia - Successo dei primi due fra gli 8 tornei (metà a 4 contro 4 e l’altra 6 contro 6) che il Centro Volley Spezia, il club che ha il proprio ramo “adulto” in quell’Autorev militante nella Serie B nazionale femminile, complessivamente propone in questa stagione pallavolistica fra i centri giovanili di pallavolo che fanno capo appunto al Centro; si tratta di quelli del Canaletto, di Levanto, Monterosso e Riccò del Golfo... oltre che naturalmente La Spezia.

Questa sorta di circuito si chiama “Grand Prix Cvs” e queste due prime tappe si sono consumate: a Riccò per quanto riguarda i fanciulli fra i 6 e i 9 anni, per un totale di 120 partecipanti tra maschi e femmine, a Monterosso invece per quanto concerne i ragazzi/e di anni da 10 a 12 per un complessivo altro centinaio di affluenti.

Sul fronte “giovane” il sodalizio bianconero non poteva chiudere il 2019 in maniera più suggestiva.