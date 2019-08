"Galabinov rimane, la rosa è fatta al 90 per cento"

La Spezia - L'esordio che accende gli entusiasmi, quel primo passo che da sette anni invece di dare lo slancio era diventato uno scarpone affondato nel fango. Sabato si rimette tutto in discussione nella partita contro il Crotone, avversario non meno difficile del Cittadella. E' così, la prima in casa vale quanto la prima assoluta e poi il Pordenone che strapazza il Frosinone e il Benevento che si salva a Pisa dimostrano che anche quest'anno non ci sono pronostici. Però quei tre squilli hanno trascinato una piazza calcistica intera già nel vivo del campionato come non succedeva da tempo. "Ma non chiamiamola rivincita - dice Guido Angelozzi - E' vero però che la maggior parte dei ragazzi che è scesa in campo al Tombolato erano qui già l'anno scorso. Krapikas, Ramos e Federico Ricci sono i tre nuovi che sono scesi in campo. Segno che come società credevamo in questi calciatori e ovviamente nel lavoro del mister. Siamo molto fiduciosi".



In estate ha difeso la scelta di Galabinov, mai mettendo in discussione il suo ruolo nella rosa. E sabato sera si è preso la scena. "Per noi è un giocatore importante, poi magari qualcuno entra in forma prima e qualcuno entra in forma dopo - dice il direttore generale - Noi siamo tranquilli in quel settore. Non è un singolo elemento che sposta gli equilibri, conta il gruppo. Italiano cerca un gioco collettivo. Galabinov, non avendo fatto la preparazione, si è comunque fatto trovare pronto pur non giocando da tempo i 90 minuti interi. Tante squadre l'hanno chiesto ma per noi è importante e rimane allo Spezia, non è stato mai messo in discussione. E' il nostro attaccante di punta, uno dei nostri attaccanti. Ci sono altre 37 partite, abbiamo 24 o 25 giocatori e abbiamo bisogno di tutti".



Come detto un ulteriore elemento arriverà entro la fine del mercato proprio in quel reparto. Delano è un'ala, Gyasi può fare in centravanti ma anche lui è apprezzato per come lavora sull'esterno, Gudjohnsen deve poter crescere senza pressioni. Ogni giorno è buono per fare un nome nuovo e diverso. La lista è lunga e variegata: Moncini, Falcinelli, Bonazzoli, Gori, Ceravolo e perfino La Mantia che ieri ha esordito in serie A a San Siro. Pettinari fuori dalla contesa, ha firmato per il Trapani. Ma Angelozzi usa la solita prudenza. "Il gruppo è fatto al 90 per cento, forse al 95 per cento - assicura - Se possiamo migliorare, cercheremo di arricchire la rosa. Non lo so cosa succederà, ma non dobbiamo fare tante cose. E' qualcosa che dico da tempo, non sto raccontando niente di nuovo. Magari andrà via qualcuno che vuole giocare di più, ma la rosa è in pratica fatta quasi completamente".