"Galabinov è cambiato, per noi è un acquisto importantissimo"

La Spezia - "Galabinov è cambiato già lo scorso anno, verso la fine. Ha trovato un atteggiamento da leader, da uomo squadra, da trascinatore. Merita i gol che sta segnando, ci sta aiutando in questo periodo complicato di costruzione". Vincenzo Italiano loda il gigante bulgaro, che con tre reti in due partite si sta rivelando l'arma in più dello Spezia. "Grazie ai suoi gol potremo vivere i prossimi giorni in maniera più serena. Dovremo soffrire ancora e siamo pronti a farlo. No, non me lo aspettavo. Per noi è un acquisto importantissimo, oggi può essere il nostro trascinatore perché si mette a disposizione di tutti".