"Gala" verso la conferma, c'è Baez tra i cosentini

Cosenza e Spezia sono vicine alla meta, ma nulla è scontato nella sfida di questa sera. Marino e Braglia verso la conferma degli undici titolari nell'ultimo turno.

La Spezia - Difficile togliere un Andrej Galabinov così, reduce da una doppietta e dalla palma di migliore in campo nella rimonta ai danni dell'Ascoli. A Cosenza quindi potrebbe essere messo da parte l'assetto "da trasferta", quello con Okereke centravanti, per riproporre il bulgaro dal primo minuto. Partita in cui è forse lo Spezia ad avere qualcosina di più da perdere quella di oggi pomeriggio. Con una vittoria il Cosenza è matematicamente salvo, ma il traguardo per i calabresi è di fatto già tagliato. Con una vittoria lo Spezia è sicuro di presentarsi allo scontro diretto contro il Perugia di sabato in posizione di netto vantaggio. Un pareggio alla fine permette ad entrambe di muovere la classifica e fare un passo in più nella direzione voluta. Ma niente è scontato in campo.



Qui Spezia. Pasquale Marino dovrebbe confermare Capradossi accanto a Terzi nonostante la partita così così di una settimana fa del romanista. Con Lamanna in porta ci sono i terzini Vignali e Augello a completare la difesa. In mezzo tutti disponibili tranne Acampora, non si esclude un po' di turnover. Mora potrebbe rifiatare per Crimi, Ricci sembra inamovibile e Bartolomei dovrebbe fare staffetta con Maggiore come nello scorso turno. In avanti c'è Galabinov, con Okereke a destra e Da Cruz a sinistra.



Qui Cosenza. Piero Braglia deve fare a meno di Izco e Maniero, uno per infortunio e l'altro per squalifica. Ha in porta Perina, uno dei numeri 1 più interessanti del campionato, difeso da Capela e Dermaku centrali mentre Bittante e Legittimo sono i terzini. In mezzo volti conosciuti in casa aquilotta: le due mezzali sono lo spezzino doc Bruccini e l'ex Sciaudone mentre il metronomo è Palmiero. In attacco c'è il fenomeno Tutino con Embalo e Baez (altro ex) sulle ali.