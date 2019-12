"Fondamentale chiudere il 2019 con i tre punti"

La Spezia - Domani pomeriggio alle 15.00 al Picco è di scena Spezia-Salernitana. Stamani conferenza stampa con mister Vincenzo Italiano alla vigilia di quello che sarà l'ultimo match del 2019.

"La sfida con la Virtus Entella - ha spiegato i mister delle Aquile - ci ha lasciato la consapevolezza di essere squadra, di aver cambiato l'atteggiamento rispetto all'inizio della stagione ed è questo che ci sta consentendo di portare a casa punti importanti. E' tuttavia necessario però evitare di restare sempre in inferiorità numerica, cosa che certo non ci dà vantaggi. Certo, è vero anche che situazioni del genere hanno fatto uscire uno spirito di sacrificio che sta facendo la differenza".



Sguardo sui campani: "La Salernitana - ha proseguito il mister - ha passato un periodo non semplice, ma ha saputo riprendersi nel miglior modo possibile, dimostrando di essere una squadra vera, e nelle ultime uscite ha trovato la via del gol con facilità. Sono guidati da un tecnico importante (l'ex ct Ventura, ndr) che ha saputo trasmettere la propria esperienza al collettivo, e dovremo assolutamente mettere in campo il giusto atteggiamento, altrimenti sapranno metterci in difficoltà. Se hanno difetti? Come tutte le squadre hanno pregi e difetti".



Rispetto all'ultimo turno non ci sarà Erlic, squalificato dopo il rosso di Chiavari. "Però rientreranno Maggiore, Ragusa e Marchizza - ha ricordato Italiano -, senza contare altri ragazzi che sono cresciuti di condizione, ma indipendentemente da chi scenderà in campo, sarà fondamentale spingere forte fin da subito, perché questa è l'ultima gara prima della sosta e chiudere con i tre punti il 2019 sarebbe determinante. Vogliamo salutare il nostro pubblico nel migliore dei modi".



Lo scarso bottino di gol nelle ultime uscite pare non preoccupare troppo l'ex centrocampista delle due squadre di Verona. "Siamo una squadra giovane che può avere alti e bassi in tutti i reparti e in qualsiasi momento - ha concluso -, ma anche nell'ultima gara abbiamo avuto almeno tre palle per poter segnare. Forse stiamo creando un po' meno rispetto a qualche partita fa, ma le occasioni non mancano e mi auguro che domani si torni a gonfiare la porta avversaria. Le palle inattive? In qualche caso siamo riusciti a sfruttarle, chiaro che se ne capitano tante come accaduto a Chiavari, iniziano a essere determinanti e serve maggior voglia e cattiveria per trasformarle in gol, oltre a maggior precisione da parte di chi mette al centro il cross".