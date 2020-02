“Ferrer bravo ad adattarsi, Nzola ha trovato l’ambiente per lui”

La Spezia - “Ferrer ha dimostrato di sapersi adattare al nostro calcio e questo fa la differenza perché Delano e Buffonge sono calciatori molto forti e lo hanno dimostrato tante volte in allenamento. Poi però in campo non è detto che le cose vadano allo stesso modo”. Così il veterano Luca Mora analizza cosa è successo a gennaio, con addii ed esplosioni di elementi giovani. “Al contrario penso a Marchizza e al rendimento che ha in questo periodo. Nzola? Si è calato subito nel gruppo. E’ strano perché M’Bala non giocava neanche a Trapani negli ultimi periodi e Vince è arrivato qui ed è come ci fosse da sempre. Se giochi in serie B vuole dire che certe qualità le hai, poi la differenza la fanno la testa e l’ambiente”.



A.BO.