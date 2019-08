“Ferrer arriva. L’attaccante? Se c’è l’occasione...”

La Spezia - “Siamo in dirittura d’arrivo per il terzino spagnolo che sarà qua domenica sera. Lunedì le visite mediche e poi la firma”. Prossimo passo sarà l’acquisto di Salva Ferrer in arrivo dal Nastic di Tarragona. Guido Angelozzi conferma il buon esito dell’operazione. “E’ un ragazzo giovane che quest’anno è esploso nella Liga 2. Mi è stato segnalato da un amico che lavora in Spagna, Ariedo Braida, che mi ha detto di tenerlo sott’occhio. Abbiamo un allenatore che è molto avanti per un certo tipo di calcio che in Italia non si fa ancora molto, vuole terzini che vengono in mezzo al campo. E’ stato scelto anche per queste caratteristiche. Lo abbiamo visto parecchie volte, ci è piaciuto e pensiamo possa darci una mano a crescere”.



Il mercato porterà “un portiere e poi forse un altro giocatore in base a chi esce. Il ruolo più importante è il portiere in questo momento. Dobbiamo trovarne uno che sia giusto per il nostro progetto. Ce ne sono tanti, ma dobbiamo essere convinti della nostra scelta”. Poi le uscite già programmate. “De Col dovrebbe andare via, De Francesco lo stesso. Gli ho parlato questa mattina, se trova qualche squadra che gli permetta di andare a giocare... Lo stesso abbiamo tre terzini sinistri: Ramos, Bastoni e Crivello che è in uscita”.



Tutti attendono un centravanti che faccia rifiatare Galabinov. Angelozzi non chiude la porta ma rimane abbottonato. “Stiamo valutando Gudjohnsen e Pinto, se non ci convincono cercheremo un’alternativa a Galabinov. Siamo aperti alle occasioni che ci permettano di migliorare. La gente aspetta l’attaccante forte, ma non è detto che tu prendi il nome e questo arriva e fa gol. Se capita, faremo qualcosa. Ma non vado ad investire su un giocatore anziano perché non è nella mia filosofia di lavoro. Spendo dei soldi sui giovani volentieri - su un Ferrer, un Capradossi o un Delano - ma su un anziano non lo faccio”.



