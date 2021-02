“Ero lì e pensavo a cosa sarebbe stato il Picco con i tifosi stasera...”

La Spezia - “Dovevamo andare forte. Contro squadre come il Milan devi correre più di loro. Noi l’abbiamo fatto per tutti i 90 minuti, soffrendo poco e portando a casa un risultato che ci farà lavorare in settimana. E poi abbiamo dato una gioia alla società e alla città”. Giulio Maggiore da capitano guida alla vittoria contro il Milan capolista. “Italiano? Un martello tutta la settimana. Tiene il gruppo concentrato, determinato. Si vede in campo penso”.

Oggi c’era anche Alberico Evani, collaboratore del ct Mancini, in tribuna. “Devo migliorare nei gol e nell’ultimo passaggio. Devo lavorare sull’essere più determinante, visto che arrivo spesso dalle parti dell’area. Il selfie di gruppo? Rappresenta la nostra forza. Mentre ero lì mi immaginavo cosa sarebbe stato lo stadio con i tifosi in una serata come questa, dopo aver battuto il Milan 2-0... ci mancano. Ma sappiamo che ci sono vicini da casa”.