"Episodi clamorosi, fa davvero male perdere così"

Marino si concentra sul gol regolare annullato e sul rigore negato. "Dispiace parlarne, ma oggi ho visto errori clamorosi".

La Spezia - "E' assurdo annullare il gol di un giocatore che fa la sponda con l'attaccante che arriva da dietro e segna". Davvero Pasquale Marino non si capacita di come possa parlare di una sconfitta oggi. E non è l'unico. I dieci minuti finali tolgono allo Spezia un gol regolare annullato per un fuorigioco inesistente e un rigore davvero impossibile da non vedere, con quel braccio largo che devia un tiro indirizzato verso lo specchio. "Dispiace sempre parlare di questi episodi, ma oggi sono stati troppo evidenti per non commentarli. Sono situazioni che possono sempre succedere, ma in questo caso erano davvero clamorosi. Avremmo segnato il gol che sbloccava la partita a dieci minuti dalla fine e ci manca un rigore al novantesimo".

"Riguarderemo la nostra partita per migliorare e correggere gli errori, ma quando scendi in campo per tamponare le avanzate avversarie e ci riesci, poi perdere così è qualcosa che fa male. Ci stavamo credendo, la sfida è stata equilibrata. Non una grande partite la nostra, ma avevamo concesso pochissimo e perdere è una cosa che mi amareggia", dice il tecnico aquilotto a fine match.