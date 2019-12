"Entella temibile in casa, servirà grande intensità"

La Spezia - “Sarà una sfida difficile, sul loro campo l'Entella si esprime a grandissimi livelli. Guardate come ha messo sotto l'Empoli, ipotecando la vittoria nel primo tempo. Il sintetico per noi è un avversario in più, ci siamo preparati al meglio. Dovremo spingere forte e rimanere attenti”. Vincenzo Italiano passa il Natale a studiare i prossimi avversari. Lo Spezia ha saltato per rinvio la partita contro la Cremonese e ha gambe più fresche. “Conta poco. Non abbiamo alcun vantaggio. Alla fine si fa in tempo a recuperare la prima gara di un trittico”.

Dopo Pisa e Livorno, altra partita di campanile. Anche in questo caso la classifica non è un tema meno importante. “Sono partite attese dai tifosi e che hanno peso per i punti in un campionato con tanto equilibrio. Nessuno è spacciato e nessuno può stare tranquillo, certo non è la prossima partita a decidere il nostro destino. Ma mettere fieno in cascina aiuta soprattutto ora che il girone d'andata si sta per concludere”.



Atteso un migliaio di spezzini al Comunale. “Le ultime prestazioni hanno ridato fiducia a noi e all'ambiente. Il seguito ci rende orgogliosi e ci sprona a dare il massimo. Vogliamo confermare il buon periodo e tenerci stretto l'affetto che ci hanno dimostrato”. Matteo Ricci, Mora e Acampora recuperano per un centrocampo che perde però Maggiore e Bidaoui. “Più siamo e meglio è. In mezzo al campo avevamo difficoltà nelle ultime uscite visti i numeri risicati. Peccato per Bida che stava facendo bene, speriamo di riaverlo alla ripresa. Stiamo preparando bene la partita in ogni caso”. Entella invece senza Giuseppe De Luca ma con tanti altri giocatori a disposizione. “Davanti hanno attaccanti di livello, l'Entella ha una rosa di valore. In casa poi hanno una spinta in più, vanno molto forte. Noi intanto pareggiamo la loro intensità agonistica”.