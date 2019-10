"Empoli tra le più forti, noi cavalchiamo le vittorie"

La Spezia - "Stiamo attraversando un buon momento grazie a quelle due vittorie belle, volute e meritate secondo me. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita di Empoli, ma ormai conosciamo tutti gli avversari. Vogliamo dare continuità cercando la prestazione, sapendo che di conseguenza poi possono arrivare i punti". Lo Spezia di Vincenzo Italiano un'impresa l'ha già fatta andando a vincere a Pescara, che poi pochi giorni dopo ha spazzato via la capolista Benevento con quattro reti. Ora si para davanti un ostacolo forse ancora più difficile: l'Empoli di Cristian Bucchi. "E' tra le cinque più forti, hanno calciatori di altissimo livello e in casa hanno un passo diverso. Sarà un test difficile per noi. Noi dovremo confermare i livelli che abbiamo visto nelle ultime due gare".



Gudjohnsen e Mora hanno finito con i crampi, Bartolomei e i terzini Vignali e Ramos hanno spinto fino all'ultimo. In poche ore ci sono tante energie da ritrovare. "Recuperare non è semplice, abbiamo qualche ragazzo non al cento per cento - dice il tecnico - Valutiamo la giornata di domani e cerchiamo di mettere in campo chi può dare tutto, anche in funzione della sfida al Chievo di venerdì sera".

Le ottime sensazioni della vittoria contro la Juve Stabia possono aiutare a superare anche la stanchezza. "Mi è piaciuta la pazienza, la calma, l'ordine nel ricercare quello che proviamo in settimana. Finalmente abbiamo gioito insieme ai nostri tifosi. Sotto porta però dobbiamo essere più concreti quando bisogna chiudere la gara, sennò ti obblighi a soffrire fino all'ultimo. I ragazzi hanno capito subito che era una gara importante, l'hanno approcciata bene e hanno offerto una grande prestazione".