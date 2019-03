"E' il nuovo Aubameyang", Okereke e dieci giorni da favola

Esaltato dalla stampa nigeriana, oggi in panchina in Nigeria-Egitto accanto a Iwobi e Onyekuru.

La Spezia - E' mancata solo la gioia dell'esordio con la nazionale maggiore, ma a questo punto è un dettaglio. David Okereke torna con ancora più certezze dalla sua trasferta africana e un altro tassello messo sulla via della consacrazione per il talento 21enne dello Spezia. Oggi è stato la "panchina" di talenti come Onyekuru del Galatasaray e Iwobi dell'Arsenal nell'amichevole tra la Nigeria e l'Egitto, due delle superpotenze calcistiche d'Africa. Nello stesso stadio di Asaba dove ventiquattr'ore prima aveva fatto il suo esordio con la Nazionale olimpica. Esordio con gol, quello della certezza del passaggio del turno.



Nelle prossime ore Okereke tornerà in Italia per aggregarsi ai suoi compagni. Un rientro soft visto che lo Spezia riposerà il prossimo turno e tornerà in campo solo il 2 aprile in casa contro la Salernitana. L'attaccante classe 1997 è già uomo mercato in vista dell'estate. Guido Angelozzi ha detto no a un paio di club di serie A lo scorso gennaio scommettendo sull'esplosione del ragazzo e per aver promesso di non vendere nessuno a metà campionato. Nell'agosto scorso, il direttore generale aquilotto gli aveva fatto sottoscrivere un nuovo contratto fino al 2022. Quest'anno è incominciato anche meglio di come era finito lo scorso per il "nuovo Aubameyang" come lo ha definito la stampa nigeriana.