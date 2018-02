“Dobbiamo essere gli stessi sia in casa che fuori”

Gallo raccoglie tre punti che spingono lo Spezia lontano dalla zona calda. “Abbiamo fatto fino a oggi e tanto ancora rimane da fare”

La Spezia - “Stiamo scrivendo la nostra storia: con i giocatori, con i dirigenti e con il patron Volpi che oggi era in tribuna. Siamo stati squadra nel momento in cui dovevamo essere squadra, soffrendo e sfruttando non tutte le occasioni ma difendendoci coralmente. E’ una crescita continua e una dimostrazione di grande unità”. Fabio Gallo ottiene la seconda vittoria in trasferta e una classifica che migliora in chiave salvezza. Dentro due dei nuovi. “Abbiamo cercato giocatori funzionali alla nostra identità di squadra, ragazzi che hanno capito che dobbiamo sacrificarci. Abbiamo ottenuto qualità e sostanza, ci sono margini di miglioramento ampi dal punto di vista della condizione e della conoscenza del gruppo. Abbiamo fatto tanto fino a qui e ancora tanto possiamo fare. Penso a Maggiore che era rimasto fuori nelle ultime giornate ed è entrato alla grande. Il mio direttore sarà contentissimo dell’assist di Palladino, perché lui ama gli assist dei trequartisti”.

Lo Spezia è ancora un cantiere, anzi un cantiere che ha riaperto visto che lo spostamente di Pessina a destra ha smantellato quella mancina che aveva dato le migliori soddisfazioni fino ad oggi. “Da novembre la crescita è evidente, ma dobbiamo arrivare ad essere la stessa squadra in casa e fuori. La favola è che il Picco è il nostro fortino, sappiamo che chi verrà lì dovrà fare fatica. Abbiamo un pubblico che anche questa sera ci ha dato tanto. Pessina? Non sta patendo, ha preso un colpo dopo quindici minuti e a livello fisico non era nelle condizioni migliori. Augello si è fatto trovare pronto perché si allena al 150 per cento. Nella sua testa c’era la volontà di andare a giocare con più continuità, ma sono dell’opionione che chi arriva in serie B deve tenerla stretta questa categoria. A sinistra arriviamo sempre in ogni caso, Pessina con me ha giocato sempre a destra peraltro. Vedrete la qualità di De Francesco... la mia non è lucida follia ma un’osservazione: questi ragazzi non hanno copioni scritti a priori, devono adattarsi in base ai miei dettami. Ho questo compito spettacolare di scegliere, devono farsi trovare pronti”.

Nel finale cinque difensori dentro. “Stavo per mettere Forte perché Marilungo era arrivato, poi c’è stato l’infortunio di De Col. Ho dovuto optare per i cinque difensori. Marilungo? Gli ho fatto i complimenti perché è la miglior partita da quando è allo Spezia. Deve giocarsi la maglia come gli altri, lo sa”.