"Dispiace per Ivan, ma Zoet ha esperienza e grande professionalità"

La Spezia - "La positività di Provedel non ci voleva, i ragazzi cercano di stare molto attenti, ma sono cose che possono succedere, accade a noi e anche ad altre squadre. Cerchiamo di essere perfetti, ma nessuno è immune in maniera totale". Vincenzo Italiano perde il suo regista con i guantoni, ma avrà modo contro il Benevento di mettere alla prova l'acquisto più importante della stagione per curriculum. "Domani schiereremo Zoet, ha recuperato dall'infortunio, si allena sempre con grande professionalità e sono sicuro risponderà con grande spirito. Parliamo di un portiere di esperienza e professionalità. Dispiace per Ivan, ma abbiamo dei sostituti all'altezza della situazione, così come lo è stato lui fino ad ora".