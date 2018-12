"Disinteresse totale dei sindaci, Palio di Natale non ci sarà"

Con una durissima lettera inviata e ai primi cittadini del Golfo, il Comitato delle Borgate annuncia la sospensione: "Promesse di sponsorizzazione disattese, abbiamo capito che chi ci governa non dà peso alla nostra attività".

La Spezia - Facciamo seguito alla lettera del 3 dicembre scorso inviata ai tre sindaci del Golfo, a tutti gli assessori e consiglieri della maggioranza del comune della Spezia e alla Regione Liguria per comunicare che, visto il completo disinteresse delle amministrazioni locali ed in particolare del Comune della Spezia per la nostra situazione economica, dovuta al mancato versamento dei contributi e delle sponsorizzazioni promesse, e non avendo ricevuto nemmeno risposta alla nostra lettera (tra i tanti che hanno ricevuto la nostra comunicazione solo un consigliere ha contattato il comitato quantomeno per avere qualche ragguaglio sulla nostra situazione), il movimento non ha altra scelta che fermarsi sospendendo ogni attività ufficiale fino a nuovo ordine.



La sospensione avrà effetto immediato, coinvolgerà quindi la prossima gara di Natale, da ritenersi quindi definitivamente annullata, e proseguirà anche nel 2019 fino a che non avremo sistemato la nostra situazione di esposizione economica coi fornitori esterni per spese sostenute per lavori e attività già svolte in pieno accordo con la amministrazione spezzina e potremo quindi ricevere il contributo arretrato a noi destinato per mantenere la nostra attività. Certo, il silenzio delle amministrazioni che dovrebbero tutelarci, riconoscendo il grande lavoro che facciamo per loro e per la comunità mantenendo viva una manifestazione centenaria e una buona fetta dell’estate spezzina, ci fa già intuire il peso e l’importanza che abbiamo per chi ci governa; comunque il Palio del Golfo e le sue borgate hanno radici profonde e ben radicate e nei prossimi mesi valuteremo, con l’avvicinarsi anche dei nostri impegni più importanti, come procedere per far sentire, sempre di più, la nostra voce.



Da anni abbiamo cercato di instaurare un rapporto di dialogo con le amministrazioni, ritenendo possibile superare il tempo delle proteste e delle contestazioni popolari, è però vero che, quando il dialogo fallisce, un movimento popolare così diffuso come il nostro può e dovrà trovare altre forme di comunicazione, più adatte a far sentire con forza la nostra voce. Questa comunicazione, estesa oggi a tutte le forze politiche e non solo a quelle che ci amministrano, è dunque il primo passo per riportare il Palio al posto che merita.



Il Comitato delle Borgate