"Dimostrato carattere dopo due match sottotono"

Gallo ritrova il suo Spezia al San Nicola. "Il gol di Forte ci ha sbloccati. Augello mezzala? La sua una crescita straordinaria, ricordiamoci che è al primo anno in B".

La Spezia - "Abbiamo colto un punto pesante in uno stadio difficile come il "San Nicola", anche se un po' di rammarico c'è perchè abbiamo interpretato la gara in maniera ottimale, mettendo in campo grande personalità e creando diverse difficoltà al Bari; abbiamo creato i maggiori pericoli del match ed avremmo potuto anche portare a casa i tre punti se in certe situazioni fossimo stati più coraggiosi, ma resta una prova positiva, con la squadra che ha dimostrato carattere dopo due partite casalinghe un po' sottotono". Può essere soddisfatto Fabio Gallo, lo Spezia muove la classifica su un campo su cui sono cadute in molte e inizia a far dimenticare la settimana negativa vissuta al "Picco" contro Cesena e Ternana.



"La rete di Forte ci ha sbloccato mentalmente, consentendoci di interpretare una gara di spessore; i cambi del Bari nel corso della ripresa ci hanno costretto ad abbassare il baricentro, ma nonostante ciò abbiamo continuato a creare pericoli alla porta di Micai, ripenso alle conclusioni nel finale di Granoche e Marilungo".

Ma la sorpresa è stata un'altra. "Augello mezzala? Tommaso è al primo anno in Serie B, ma in sei mesi ha avuto una crescita straordinaria ed oggi ha dimostrato di saper agire bene anche a centrocampo, consentendomi di sostituire Mora su cui pendeva un cartellino giallo e di farmi sistemare così con una sola mossa sia il centrocampo che la difesa, grazie all'inserimento di Lopez. L'obiettivo del club fin dall'estate è sempre stato quello del mantenimento della categoria, la squadra è cresciuta costantemente rispetto ad inizio stagione ed oggi la soddisfazione più grande è stata quella di apportare diversi cambi, inserendo giocatori che non scendevano in campo da diverso tempo, senza risentirne".