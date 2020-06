"Dedicata ai tifosi, le vere squadre non mollano mai"

La Spezia - “La dedichiamo ai nostri tifosi, so che vivono di grande entusiasmo. Vogliamo continuare ad alimentare la loro gioia". Vincenzo Italiano vince alla sua prima partita da tecnico al Bentegodi, stadio che da calciatore lo ha visto per anni protagonista. "Siamo molto contenti di questo risultato. Sono convinto che abbiamo battuto una squadra forte, che ha dimostrato anche questa sera la propria forza. Una partita difficile, equilibrata per molti minuti e poi sbloccata da una loro grande azione. Noi non abbiamo mollato e questa è una caratteristica che le vere squadre devono sempre avere. Bisogna continuare a giocare anche nelle difficoltà e avere la forza di ribaltare i risultati anche fuori casa. Sei punti contro Empoli e Chievo, avversari molto forti, ci danno grande gioia".

Copertina di Galabinov, scelto dal primo minuto e poi tenuto in campo fino alla fine. "Gala, Gudj e Nzola sudano per la maglia ogni settimana. Oggi lui si è fatto trovare pronto, ha contribuito a portarci questa vittoria. Bidaoui? Ha fatto bene quei 15 minuti, bene anche Ragusa quando è entrato. Ci serve l'apporto di tutti in un momento storico come questo. La condizione fisica non ti garantisce di poter tenere un ritmo alto per tutta la partita".

Lunedì la rincorsa riparte. "Giochiamo di nuovo tra tre giorni contro il Pisa, non c'è tempo di festeggiare. Da domani prepariamo una partita difficile contro una squadra che viene da un risultato importante. Anche oggi abbiamo fatto qualche errore che possiamo migliorare. Mancano otto gare e c'è bagarre in ogni parte della classifica. Può succedere di tutto con 24 punti da giocare".