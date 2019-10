La Spezia - “Una vittoria molto molto importante, ci tenevamo tantissimo. Un momento liberatorio per noi, per lo staff e per i tifosi. Dai periodi difficili si può uscire tutti più uniti”. E’ la voce pacata di Elio Capradossi a presentarsi alla conferenza stampa del post vittoria di Pescara, una cosa che non succedeva da circa due mesi ormai. Il pomeriggio dell’Adriatico non basta a dirsi fuori dai guai, ma quel secondo tempo è una ventata di speranza. “Nel primo tempo è stata una partita equilibrato, non bellissimo né da parte nostra né da parte loro. Il gol è stato difficile da digerire, come ci è capitato nelle scorse partite. Siamo stati bravi a rientrare decisi e vogliosi nel secondo tempo, avevamo la carica per riprenderla”.

Un po’ di coraggio che per una volta è bastato a cambiare il destino. “Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, cercando di portare un po’ di cattiverai in più per arrivare a Pescara al massimo. L’anno scorso non c'era capitato un momento così, ma fa parte del gioco. Devi solo affrontarli e cercare di uscirne il prima possibile”. Il solito gol dal limite dell’area, qualcosa che capitava anche l’anno scorso. “Sicuramente qualche errore c’è stato. Ovviamente c’è anche la bravure dell’avversario che ha saltato un uomo ed è riuscito a tirare abbastanza bene. Dobbiamo lavorarci come reparti, è una questione più di squadra che di singoli”.



L’uomo copertina è ovviamente Sveinn Gudjohnsen. “Un momento che tutti speravamo arrivasse per lui. E’ un ragazzo giovane, entrato benissimo in partita. Lo abbiamo festeggiato ovviamente e sono davvero contento che sia arrivata quante sta soddisfazione personale. Una cena offerta ai compagni? Ci sarà tempo per festeggiare. Per lui non è stato facile ambientarsi dall’inizio dell’anno scorso fino ad oggi. Piano piano l’ho visto sempre più in crescita, convinto dei propri mezzi. La cosa che lo aiuterà è prendere convinzione nei suoi mezzi e acquisire cattiveria sotto porta. Dal punto di vista fisico è un grado di mettere in difficoltà qualsiasi difensore”.

Anche Italiano ha potuto riprendere colore in volto. “Il mister è stato sotto pressione di questi tempi. Quando ci sono momenti di crisi i primi a finire sulla graticola sono gli allenatori. Noi siamo sempre stati con lui e lo saremo ancora. Insieme, lavorando sul perfezionamento dei movimenti e sugli assetti, siamo riusciti a tirare fuori la testa. Una vittoria che aiuta anche lui”. Ora l’esame d’appello con una diretta concorrente alla salvezza. “La Juve Stabia ha vinto contro il Pordenone e arriverà al Picco con entusiasmo come noi. Sarà un partita difficile, davanti ai nostri tifosi vogliamo raggiungere un risultato che nell'ultimo periodo ci è mancato”.



Andrea Bonatti