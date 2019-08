"Da tanto volevo giocare con mio fratello, voglio la serie A con lo Spezia"

La Spezia - Prima infornata di nuovi giocatori in casa Spezia. Guido Angelozzi presenta tre sicuri protagonisti della prossima stagione, tre titolari a dispetto della giovane età media. “Ramos è di nostra proprietà con percentuale da corrispondere al Parma nella futura vendita, stessa formula per Krapikas con la Sampdoria. Aveva tante offerte essendo in scadenza, ha scelto noi e lo ringrazio. Federico Ricci mi fece spendere una grande cifra quando lo presi per il Sassuolo. Per me è un giocatore che deve fare la serie A, quindi forse ha sbagliato qualcosina in questi anni. Si deve confermare, può diventare un giocatore da 7-8 milioni di euro visto il suo potenziale. Ramos lo conoscevo poco, ma mister Italiano me lo ha segnalato. In questo inizio di preparazione ho avuto modo di apprezzarlo, può diventare un giocatore importante come lo è stato Augello”.



Titas Krapikas, lituano under 21, deve ancora giocare la prima partita da professionista. Il carattere non gli manca. “Ho scelto questa maglia perché ho visto il progetto più interessante. Cercavo un club in cui crescere passo passo e qui ho visto questa possibilità. Le mie caratteristiche? Giocare il pallone con i piedi è nelle mie corde, poi il mister mi chiede di non buttare il pallone lungo se posso provare a giocarla. Vorrei ringraziare il direttore, essere dello Spezia è una grandissima opportunità per me e cercherò di dare il meglio. Devo migliorare in tutti gli aspetti, qui c’è un grandissimo allenatore dei portieri che mi aiuterà a curare ogni particolare”.



Federico Ricci è in serie B un lusso per molti osservatori. L’anno scorso ha mancato la promozione con la corazzata Benevento, che lo ha strappato allo Spezia che già lo voleva. “Quando volle andare al Genoa gli dissi di non farlo, lui decise diversamente e alla fine Juric fu esonerato. Voleva venire già l’anno scorso ma c’erano vincoli economici che non ci hanno permesso di accontentare lui e il Sassuolo che in questa occasione ci ha aiutato”, spiega Angelozzi. “Giocare con mio fratello è una cosa che avevamo in testa da tanto - spiega Federico - Secondo me abbiamo ancora grandi margini di miglioramento, siamo a buon punto ma il campionato ormai incombe. In passato qualche scelta affrettata mi ha condizionato, sono qui per cercare di portare la squadra in serie A e rilanciare anche la mia carriera. Italiano è molto preparato, ci sono presupposti importanti. Il calendario? Non lo guardo tanto. Il nostro inizio è interessante perché incontriamo una squadra che ha eliminato lo Spezia e anche il Benevento in cui giocavo... La famiglia che ci verrà a trovare? Matteo ha una casa grande, ci entriamo tutti”.



Juan Ramos è un veterano per il modulo del tecnico. “Conosco Italiano da più di un anno e conosco i meccanismi del suo gioco. Piano piano stiamo imparando tutti i movimenti di gioco che ci chiede. Per la difesa vuole che siamo sempre propositivi, rimanere alti e avere il possesso del pallone. Questo comporta dei rischi, espone all’uno contro uno e avere tanto campo alle spalle. Ma ci sono i modi per evitare di subire e li stiamo apprendendo. Le intenzioni sono di fare un grande campionato, prima a livello di gruppo e poi a livello individuale. Stiamo lavorando tantissimo e siamo sulla strada giusta. Il gruppo ha un grande spirito”.



Andrea Bonatti