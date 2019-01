“Curva Ferrovia” impresso con i seggiolini

Il settore di casa si adegua alle norme delle licenze nazionali, dalla prossima partita in casa chi si vorrà sedere non troverà cemento.

La Spezia - Tremilacinquecento circa, bianchi e neri. Sono “Made in Spain” i nuovi seggiolini dello stadio Alberto Picco, arrivati in mattinata in viale Fieschi. Smontati da un tir e contemporaneamente installati in Curva Ferrovia per un lavoro che durerà qualche giorno. Il settore di casa si adegua alle norme delle licenze nazionali, dalla prossima partita in casa chi si vorrà sedere non troverà cemento sotto di sé.



Svelato il quesito che attanagliava molti tifosi. La cronica storica dello Spezia sarà usata per generare le scritte “Spezia” in alto e “Curva Ferrovia” in basso. Lettere nere e sfondo bianco.



