“Curiamo molto la difesa, Italiano ha idee innovative”

La Spezia - “Mi aspettavo questo inizio di campionato brillante, ma certo lo 0-3 a Cittadella è un punteggio così rotondo che era difficile preventivarlo. Avevamo lavorato moltissimo in ritiro in previsione di questa partita. A Sassuolo avevamo dato filo da torcere a un formazione di serie A e questo ci aveva dato fiducia”. Claudio Terzi è la voce pacata del dopo ubriacatura del Tombolato. La vittoria alla prima in campionato mancava da tanti anni, farlo con quel punteggio e sul campo della squadra che è arrivata più vicina alla serie A tra le reduci... beh, è un’altra cosa. “Siamo stati bravi a reggere l’urto della prima mezz’ora - analizza il capitano - Conosciamo bene il Cittadella e sapevamo che sarebbero partiti forte, che avrebbero voluto riconquistare il pallone alto e aggredire le seconde palle. In fase di possesso potevamo essere più lucidi e avere più personalità nel primo tempo. Ce lo siamo detti all'intervallo e nel secondo tempo lo abbiamo messo in pratica. Loro sono calati fisicamente e noi siamo stati bravi e cattivi sotto porta”.



L’approccio leggero era stato già un problema indicato da mister Italiano

“Questa volta però direi che è per merito del Cittadella, anche se noi potevamo sbagliare di meno. Normale che quando sei su un campo difficile contro un squadra che punta molto sull’intensità, non è facile uscire con il palleggio. A Sassuolo invece è stato più un errore nostro. Però non abbiamo concesso praticamente nulla ai granata anche nella difficoltà”.



Da mercato uno Spezia migliorato rispetto alla scorsa stagione?

“Sono andati via giocatori importanti, ma ne sono arrivati di altrettanto importanti: da Federico Ricci a Ramos. L’anno scorso se pensiamo ad Augello e Okereke, ma anche a Gyasi, nessuno pensava potessero fare un campionato come hanno fatto. Quindi credo che i nuovi possono fare molto bene. Lo stesso Bastoni a Sassuolo ha fatto una grande partita. Abbiamo cambiato meno la base rispetto agli anni scorsi e questo ti aiuta molto all’inizio del campionato. Poi il mercato lo fa la società. Se arriverà qualcuno e ci potrà dare un mano, aumentando la concorrenza, sarà solo un bene per tutti noi”.



Il mercato ancora aperto disturba in questa fase?

“Io penso che il mercato debba essere chiuso prima dell’inizio del campionato. Mai siamo professionisti e questo non ci deve disturbare. L’assurdo è giocare un partita e poi magari quella dopo giocarla con un’altra squadra”.



Si è visto un Galabinov davvero diverso rispetto all’anno scorso

“Galabinov ha delle caratteristiche importanti, ha un grande fisico e l’anno scorso è arrivato senza una preparazione adeguata portandosi dietro questa situazione. Quest’anno è stato sfortunato all’inizio per il problemino al ginocchio, ma ora si allena con continuità. Voi vedete il gol e gli assist, ma io dico che si è anche sacrificato molto a Cittadella. Se un attaccante aiuta la squadra, poi gli capitano anche le occasioni. Sennò magari poi non sei pronto a buttarla dentro. Penso che possa e debba fare un grande campionato”.



Questo successo lo avete visto come una rivincita?

“L’anno scorso penso fossimo superiori al Cittadella, ma poi in partita ci sono gli episodi e gli errori. Volevamo vincere quella partita, ma oggi è tutto un nuovo campionato con una nuova squadra e un nuovo allenatore. Abbiamo già voltato pagina da tempo”.



Cosa degli insegnamenti di Marino portate nello Spezia di Italiano?

“Ci sono dei concetti nuovi in fase di possesso. Sicuramente quello che accomuna i due allenatore è la costruzione da dietro e il cercare di giocare sempre il pallone per imporre il proprio gioco, senza aspettare. Italiano lavora di più sulla fase difensiva e ha dei concetti in fase di possesso innovativi secondo me, che stiamo cercando di apprendere e di mettere in pratica. Ci stiamo anche riuscendo in parte”.



Italiano davvero molto attivo nell’area tecnica rispetto al suo predecessore...

“Ognuno vive il campo in maniera diversa. Italiano lo vive in maniera molto propositiva, ci dà indicazioni in ogni momento. Siamo contenti che ci aiuti tanto, a volte magari sembra arrabbiato ma a noi trasmette una grande grinta”.



Le fa piacere ritrovare Capradossi al suo fianco? L’anno scorso lo Spezia ha avuto una media punti importante con voi due in campo

“Ci troviamo bene perché abbiamo caratteristiche diverse, che insieme fanno una buona coppia centrale. Ma ci sono giocatori importanti dietro di noi, che possono dare un contributo importante. In questo momento giochiamo noi ma il campionato è lungo e dobbiamo farci trovare sempre pronti. Marchizza ha personalità e un buon piede per impostare da dietro, ma anche Capradossi e Erlic sono ottimi difensori. Tutti e quattro abbiamo questo tipo di gioco nelle nostre corde”.



Cosa ne pensa del nuovo fallo di mano?

“Il fallo di mano è da sempre un argomento difficile. Io cerco di mettere le mani dietro per non mettere in difficoltà l’arbitro. Ora non c’è più interpretazione... ma già in serie A abbiamo visto due tipi di letture a Cagliari e Udine. Non è facile per un difensore affrontare un attaccante togliendo del tutto le mani, questo va detto”.



Sabato il Crotone, ancora una volta costruito per salire in serie A?

“Il Crotone ha tanti giocatori che hanno fatto la serie A, sono forti e lo erano già l’anno scorso. Sono partiti con un pareggio, ci aspetta una partita difficile e sono convinto che la preparerà nel migliore dei modi”.



Andrea Bonatti