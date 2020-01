'Cuore a punto", Uisp e Tive6 insieme a sostegno della Pediatria del Sant'Andrea

La Spezia - Da giovedì 2 gennaio centinaia di giocatori di biliardo provenienti da tutti i circoli Uisp della provincia di La Spezia gareggiano in Val di Magra, Val di Vara e Golfo per accedere alle fasi finali che si svolgeranno domenica 5 gennaio presso il Jolly Bar di La Spezia; le semifinali dalle 9 - le finali dalle 15.



Cuore a Punto, giunto alla seconda edizione grazie alla forte volontà dell'Uisp Biliardo di La Spezia di sostenere, insieme l'associazione Tive6 ed a tutti i promotori il progetto "Time to brain", la donazione di un infrascanner alla Pediatria di La Spezia.

L'Infrascanner è un dispositivo che utilizza i raggi infrarossi per evidenziare precocemente gli ematomi provenienti da traumi, apparecchiatura è entrata in nel programma di sperimentazione dell'ospedale Mayer di Firenze e dell'Ospedale Gaslini di Genova.

Verso le 17/17:30 si svolgeranno le premiazioni delle coppie vincitrici alla presenza dei promotori e sostenitori dell'iniziativa.

La gara in solidarietà coinvolge tantissimi appassionati del biliardo che si confrontano con grande agonismo nel campionato ufficiale Uisp, ma come d'incanto, nelle festività trovano, nel periodo di pausa del campionato, l'occasione per dimostrare che sport e solidarietà possono fare cose straordinarie per la nostra comunità.

A loro ed agli organizzatori della Uisp Biliardo va' un particolare ringraziamento dall'associazione Tive6", nata nel 2017 in ricordo di Matteo e con l'obbiettivo di condividerlo in questa dimensione sociale ed umana.