"Cosa manca alla Fiorentina? Uno Dzeko, un Milik... uno Nzola!"

La Spezia - Tre gol ed un assist. Tanto, tantissimo lavoro. E così M'Bala Nzola ottiene l'endorsement di un bomber di quando la serie A era il campionato più importante del mondo. E' Marco Nappi, bandiera di Genoa, Atalanta e Fiorentina. Proprio per la Viola, il biondo vedrebbe benissimo un profilo alla Nzola per l'attacco: "Lo Spezia sta facendo un grandissimo campionato - ha detto a TMW Radio -. Cosa manca alla Fiorentina? Uno alla Dzeko, alla Milik. C'è anche un giocatore che per me è fortissimo che è il centravanti dello Spezia: Nzola. Uno che lotta su qualsiasi pallone e fa salire la squadra. La mia idea è questa".