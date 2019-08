“Coraggio in campo, a Cittadella esame duro”

La Spezia - “Galleggiare sempre a ridosso delle prime deve essere il nostro obiettivo, cercando di ottenere il massimo con il lavoro. Non parlo di classifica, ma di giocare bene a calcio perché a quel punto può succedere di tutto. Di questo il collettivo potrà trarre vantaggio sicuramente”. I giorni delle incognite sono questi, per molti allenatori così come per i tifosi. Vincenzo Italiano ha martellato per un mese e mezzo un gruppo che era abituato a un certo gioco e ne ha trovato uno diverso nonostante lo stesso modulo. Se quella di Marino era un’idea di calcio che ha conquistato la piazza, quella del siciliano nato in Germania promette di scacciare lontano gli sbadigli dal “Picco”. Tutto questo però si vedrà tra qualche settimana, oggi c’è da provare a partire bene nonostante la macchina sia ancora in rodaggio.



Cosa le ha lasciato la partita di Sassuolo da portare a Cittadella?

“Ho avuto buone indicazioni soprattutto contando che abbiamo incontrato la seconda squadra di serie A dopo la Sampdoria, ma comportandoci in maniera diversa. Abbiamo rischiato meno, abbiamo creato tante situazioni pericolose. Dopo i primi venti minuti credo che siamo stati alla pari di un gruppo importante, dal grande palleggio e fatto di giocatori con qualità eccezionali. Mi è piaciuto il possesso palla, il coraggio nell’andare ad attaccarli alti: questa deve essere una nostra caratteristica. Mi auguro di poterci ripetere sabato, quando si farà davvero sul serio”.



Quali sono le condizioni del gruppo?

“Bidaoui e Mastinu da inizio stagione non ci sono. Acampora lo abbiamo perso la scorsa settimana, ma per il resto siamo apposto. Galabinov deve andare a regime, il problema al ginocchio lo ha bloccato e la sua stazza gli necessita di tempi più lunghi. Però è sicuramente tra i convocati. Per il resto lavoriamo bene e siamo in crescita”



La prima giornata pone già un ostacolo tra i più complicati.

“Sapete tutti quale squadra sia il Cittadella. Viene da una finale playoff persa, è una realtà per la serie B. Cambiano tanto ma ogni anno ripropongono la stessa idea di calcio. Sono pericolosi, ma come tutti hanno pregi e difetti. I primi vanno arginati e i secondi sfruttati. Penso ci sia capitata una delle partite più difficili. Ne parliamo già da tempo, la prepariamo da tempo. Un esame duro, che vogliamo superare bene”.



Quanto del lavoro di Marino l’ha facilitata contando che otto undicesimi sono gli stessi dello Spezia dell’anno scorso?

“Questo significa che l’intesa c’è già, che l’affiatamento è già rodato rispetto a un gruppo del tutto nuovo. Però bisogna mettere dentro i nuovi e mettere dentro concetti diversi e poi amalgamare il tutto. Tutti gli allenatori sperano di essere a buon punto già dalla prima giornata, ma non lo si può essere per ovvi motivi. Le certezze si costruiscono via via, ci sono squadre che oggi vengono messe ai margini che potrebbero invece ritrovarsi in alto in classifica”.



Scuffet crea un dualismo in porta. Lo vedremo già titolare sabato?

“Il portiere farà coppia con Krapikas e si giocheranno il posto. Il lituano lavora con noi da più tempo, Scuffet è qui solo da due giorni. Dobbiamo dargli il tempo di conoscere i compagni e l’allenatore, di crearsi le sue certezze. Ci crediamo tantissimo perché ha grande talento, un talento che vogliamo recuperare per permettergli di rendere al massimo. Compete con un ragazzo giovane e con prospettiva. M sabato è presto per schierarlo”.



Gyasi centrale d’attacco è la scelta obbligata?

“Non lo so, perché la scelta di Gyasi in Coppa Italia era strategica. Temevamo il palleggio del Sassuolo e l’idea era di riconquistarla con tanto campo alle spalle e darla a un giocatore rapido e veloce. Lui è un giocatore duttile che si sa muovere in tutti e tre i ruoli. E’ un ragazzo che conoscevo e che allenando ho capito avere un’intelligenza fuori dal comune. E‘ un uomo squadra. Nei minuti finali a Reggio Emilia si è trascinato tutti i compagni in avanti a fare pressione. Se tutti hanno questa mentalità, possiamo arrivare lontani”.



Quanta autonomia può avere Galabinov ad oggi?

“Galabinov può avere un minutaggio che rispecchia il suo trend negli allenamenti. E’ rientrato, si è fermato ed è rientrato un’altra volta. Poi dipende da come si sviluppa la partita, se stai nella metà campo avversaria può darti una mano anche in queste condizioni. La scelta per chi partirà dall’inizio la sbroglierò solo all’ultimo”.



Pensa che possa rendere meglio in un modulo diverso dal 4-3-3?

“Per me i calciatori devono saper lavorare in ogni modulo all’interno del proprio reparto. Vale per difesa, centrocampo e attacco. Se sei attaccante, lo sei a tre, con un compagno al fianco o con il trequartista. Io penso che con la sua capacità di tenere il pallone tra i piedi Galabinov può reggere il reparto tra due avversari, è prestante, può attaccare la profondità. Chiaro che conta la disponibilità e il sacrificio che ci metti, io vedo che è uno che quando c’è da ripiegare non si tira indietro. Normale che non gli puoi chiedere di attaccare la profondità per novanta minuti, dipende da come indirizzi le partite. Dipende da lui, da cosa ha in testa per quest’anno. Le responsabilità sono di tutti, io ho conosciuto un ragazzo che ti ascolta e che è pronto a fare quello che gli chiede l’allenatore. Come dico dall’inizio, Galabinov è un giocatore che in questa categoria può e deve fare di più di quanto fatto in questi anni. Se messo in condizioni può rendere al massimo, ora non lo è. Davanti avrò qualche dubbio e vediamo fino alla fine la scelta quale sarà”.



Salva Ferrer è l’ultimo arrivato tra i giocatori di movimento, è già pronto?

“Salva è un ragazzo del 98, spagnolo e quindi ama giocare il pallone. Ha una corsa utilissima ad arrivare negli ultimi metri e mettere dentro palloni. Si gioca la maglia con Vignali, una strategia che abbiamo voluto fare con il direttore in ogni ruolo. Cerchiamo alta intensità negli allenamenti, perché questo è ciò che ti fa andare fortissimo in partita. Quando conoscerà i compagni e si sarà ambientato ci darà una grossa mano. Fa tante domande, cerca il dialogo... ha qualità ed è intelligentissimo”.



Dalla Sampdoria in poi ha lavorato molto sui movimento difensivi

“Se vuoi una pressione sin dalle prime battute, sin dalla costruzione bassa dell’avversario, devi avere una squadra corta. Che non abbia paura di avere campo alle spalle. Contro la Samp non mi erano piaciuti tre dei cinque gol, l’aggressione non era feroce. Questo fa fare alla linea difensiva fatica a decidere: allungare? Accorciare? Staccarsi? Salire? Difendere è un lavoro di squadra, dal giorno dopo la Samp ci abbiamo lavorato e analizzando la partita con il Sassuolo qualcosina di diverso lo abbiamo fatto. Dobbiamo credere in ciò che proponiamo e cercare tutto ciò che possa evitare al nostro portiere di essere chiamato in causa. Siamo all’inizio e dobbiamo ancora crescere, cercheremo ancora di limare tanti aspetti e sono convinto che possiamo essere ancora più efficaci”.



Italiano, Zanetti e Dionigi: è la serie B dei mister debuttanti e arrembanti. La new wave della panchina?

“Zanetti è un po’ più giovane di me e anche Dionigi. Sono vecchietto rispetto a loro due! Siamo al primo anno in serie B, che da calciatore ho fatto per tanti anni. Campionato molto difficile, ci apprestiamo ad essere protagonisti di un’annata in cui ci sarà tanto da soffrire. Solo attraverso il lavoro si può ottenere qualcosa di straordinario. Questo sto tentando di trasmetterlo ai ragazzi, con le chiacchiere non si vincono le partite. Solo giocando bene si ottengono le vittorie. Ho ringraziato Angelozzi e la società per avermi dato l’opportunità di allenare un gruppo di cui posso solo parlare bene. Cercherò di essere tra i giovani quello che voglie togliersi più soddisfazioni di tutti. Sono convinto che avrò l’aiuto della società e dei ragazzi”



