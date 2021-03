"Contro lo Spezia match importante per puntare ancora allo scudetto"

La Spezia - Morata da valutare fino all'ultimo per la panchina, Chiesa sicuro di giocare sulla fascia. Queste le poche anticipazioni di Andrea Pirlo in vista di Juventus-Spezia di domani sera. I bianconeri devono rimettersi a correre dopo il mezzo passo falso contro il Verona per non vedere sfumare le proprie chance di raggiungere i primi due posti in classifica. "Quello contro lo Spezia sarà un match importante per noi che dobbiamo continuare a lottare per lo scudetto. Dovremo fare una partita intensa dal primo minuto", ammonisce il tecnico.

"Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A, facendo un grandissimo campionato. Ha fatto grandi risultati anche contro le grandi, quindi sarà una partita difficile. Non guardiamo né chi ci sta davanti, né chi ci sta dietro, dobbiamo guardare solo a noi stessi. L'obiettivo deve restare lo stesso, ci sono tante partite e finché ci sarà spazio per recuperare ci saremo. L'obiettivo iniziale era di vincerle tutte, sappiamo che abbiamo perso qualche punto, ma quello riguarda il passato. Dobbiamo guardare al futuro e il futuro si chiama Spezia".