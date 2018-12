"Contenti di aver ricreato questo entusiasmo"

Duecento persone alla cena di Natale dello Spezia Calcio, quest'anno senza patron Volpi. Angelozzi: "Lavoriamo per fargli ritornare l'entusiasmo". Corradino: "Lo striscione della Ferrovia è significativo di quello che state trasmettendo".

La Spezia - "Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, abbiamo davanti quattro partite veramente importanti per poi finalmente ricaricare le batterie. Presto per fare bilanci ma la società è molto soddisfatta del percorso intrapreso sotto la guida del grandissimo Guido Angelozzi che ha organizzato lo staff e tutta la struttura da grande professionista. Un augurio a tutti e forza Spezia". Sul tradizionale palchetto allestito nella maxi-sala del ristorante "La Rada" di Porto Lotti, il primo applauso di una lunga serata di "good vibration" è, nella pratica, un assist del presidente Stefano Chisoli al direttore generale. Un "esempio" che seguiranno un po' tutti quelli chiamati a parlare, davanti a tutti i tesserati, i dipendenti diretti, i collaboratori, ma anche il personale d'accoglienza dello stadio Picco e la stampa cittadina, l'amministratore delegato Luigi Micheli come sempre è telegrafico: "Ringrazio Guido per aver messo in piedi questa struttura che noi riteniamo importante, ma vorrei anche spendere qualche parola per magazzinieri e collaboratori perché una società forte guarda tutto". Un pensiero a Gabriele Volpi, a dieci anni dal suo arrivo, che quest'anno non c'è lo porge per primo Andrea Corradino, ormai storico vice-presidente aquilotto: "Io parlo da spezzino e tifoso: voglio ringraziare Volpi e la proprietà, i dirigenti ma anche i ragazzi che hanno compiuto in questo periodo un piccolo capolavoro: hanno fatto rinamorare la città della squadra di calcio. Lo striscione che è apparso in curva qualche tempo fa è eloquente: si vinca o si perda siamo sempre con voi, è un messaggio importante. Vuol dire che hanno apprezzato quello che state facendo, con impegno e volontà". Alla fine del lotto degli oratori, il più taciturno di tutti finisce per essere proprio Angelozzi: "Io dico grazie a tutti. Se sono ritornato è per Gabriele Volpi, dispiace che non c'è ma noi lavoriamo per fargli ritornare l'entusiasmo che aveva quattro anni fa, quando sono venuto la prima volta". Poi scherza sul serio: "Dipende da noi, i ragazzi stanno festeggiando troppo..., domenica ci aspetta una partita che... ci faranno un culo che ce lo ricordiamo tutto l'anno. Ma auguri a tutti voi!".



La cornice mozzafiato del Golfo dei Poeti che si apre davanti alla grande sala del ristorante, fa da sfondo ad una serata elegante ma anche informale dove i calciatori, chi accompagnato e chi invece in solitaria, si mischiano volentieri al resto del pianeta Spezia, fra foto, presentazioni risate, autografi. C'è anche il sindaco Pierluigi Peracchini, tifoso sì ma anche massimo rappresentante della città, non manca neppure Totò Di Natale, fidato collaboratore di Marino. A rendere l'atmosfera ancor più divertente un mago illusionista che ha creato meraviglia con i suoi numeri di prestigio, girando fra i tavoli dei commensali. Presente ovviamente anche il tecnico Pasquale Marino accompagnato dallo staff tecnico: "Sono contento che il diggì abbia detto che domenica ci fanno il culo, anche perché tanto... giochiamo sabato. Sono felice che abbiamo ricreato questo entusiasmo, vediamo di continuare così e se vinciamo sabato facciamo un'altra cena di Natale visto che tempo ce n'è. Negli ultimi tempi putroppo non siamo riusciti a coniugare prestazione e risultati, ci auguriamo con impegno di fare bene. Fra l'altro ho visto calici di vino abbastanza pieni stasera, quindi i ragazzi possono fare decisamente più chilometri". Capitan Claudio Terzi specifica a Federico Lavalle di essere astemio e, come sempre, molto conciso: "Auguri a chi ci sopporta tutti i giorni". La chiosa è la torta, personalizzata Spezia Calcio ed offerta da ‘La Genuina’ di Flavio Ferrari, si unisce al brindisi finale con l'augurio di arrivare a fine anno con una classifica ancora migliore dell'attuale.