"Concreti nel gol, ma non è stata una nostra bellissima partita"

La Spezia - "Ringrazio tutto lo stadio per l'accoglienza, mi hanno fatto emozionare. Sono quete le cose belle di questo mestiere, mi è stato riconosciuto tutto l'impegno prfuso lo scorso anno. Mi erano arrivati messaggi secondo cui l'accoglienza sarebbe stata diversa e invece è stato tutto bellissimo. Trapani è nel mio cuore e ci rimarrà per sempre". Una giustissima premessa che viene dal cuore, quella di Vincenzo Italiano che torna nella "sua" Trapani dopo averla portata in trionfo nell'incredibile avventura dello scorso anno in terza serie: "I ragazzi sono più emozionati di me, forse il pubblico ha colpito più loro che me. A parte le battute, veniamo da tantissime gare con grande intensità e può capitare nell'arco di un campionato che non giri come vorresti. Oggi non è stata una nostra bellissima partita, merito del Trapani che ha cercato di arrivare su tutti i palloni. Siamo riusciti a concretizzare l'unica vera palla gol".



Cosa è mancato a questo Spezia, Italiano lo spiega subito dopo: "Quando il regista inizia a sbagliare è normale perdere forza e qualità. Ma dò tanto merito agli avversari che hanno fatto bene quello che volevano fare. Noi andiamo avanti, questi risultati ci hanno dato forza: in altri periodi, senza la fiducia che abbiamo oggi, l'avremmo persa. Nel gol siamo riusciti ad essere concreti e anche questa è dote di una squadra matura. Per il futuro guardiamo avanti con tanta fiducia. Nell'ultimo periodo continuano a farci i complimenti per i risultati utili ma il più grande merito che abbiamo è che siamo giovani: oggi tanti '98, '97 in campo".



Uno sguardo al futuro prossimo, c'è ancora tanto campionato da vivere e un rush finale da non sbagliare: "Siamo venuti fuori da un periodo bruttissimo e devo dire la verità che ad un certo punto mi sono preoccupato: la più grande cosa è stata uscire da quello e ci pensiamo sempre, andiamo avanti, lavorando a testa bassa. Oggi quando non riusciamo a vincerla, pensiamo a non perderla. Ci godiamo questa crescita, ma 13 partite sono tante e sabato andiamo a Benevento, cercando di prepararla al meglio. Avevo capito subito che oggi non era facile, ho cambiato le mezze ali ma non siamo riusciti a vincerla. Si vede che doveva andare così. Lo Spezia in A, il Trapani in B? Fatemi firmare". Applausi in conferenza stampa, non capita spesso.