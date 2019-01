"Ciofani non interessa, il nostro centravanti è Andrej Galabinov"

Angelozzi smentisce l'approccio per l'attaccante e per Martinelli. "Se va via un difensore lo rimpiazzeremo".

La Spezia - "Martinelli non lo abbiamo cercato, è un giocatore bravo ma abbiamo otto calciatori in quel ruolo e non c'è spazio. Per quanto riguarda Daniel Ciofani lo abbiamo cercato in estate prima di prendere Galabinov e allora rifiutò per rimanere a Frosinone. Oggi per noi il centravanti è Galabinov, su cui abbiamo investito. Di certo non cambiamo idea a metà anno". Guido Angelozzi chiude la porta a una altro attaccante centrale in rosa. E se sarà, non dovrà pestare i piedi al bulgaro. Anche a centrocampo nulla avverrà se non ci saranno almeno due uscite, che però ci saranno solo se lo Spezia potrà averne un proprio tornaconto.



"Sono stato chiaro fin dall'inizio, ho cercato un’occasione che era rappresentata da Alessio Da Cruz - spiega - Volevamo farlo con calma ma poi ho dovuto velocizzare perché altre squadre lo volevano tra Olanda e Italia. Lui ci ha detto che se lo volevamo veniva subito, e abbiamo chiuso in un paio d’ore".

In difesa però il passaggio di Giani alla Feralpisalò pare cosa probabile. "Se lo Spezia lo lascia, io lo prendo al volo", confidava il diesse Gianluca Andrissi nelle scorse ore. Per ora il calciatore non ha ancora chiesto la cessione va detto. "Se va via un difensore, copriremo quel ruolo. E comunque andrà via solo se troviamo un'alternativa. Non siamo tanti, perché c’è spazio per tutti tra infortuni e squalifiche, ma neanche in pochi".