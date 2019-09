"Ci manca quel furore che serve negli ultimi metri"

La Spezia - Amareggiato, amareggiatissimo. Trattiene a stento la carica negativa che gli lascia una partita in cui ha visto almeno quattro volte un proprio giocatore poter concludere a meno di dieci metri dalla porta, senza però segnare neanche un gol. Vincenzo Italiano parla di queste "due sconfitte che secondo me potevano essere benissimo, non dico due vittorie, ma sicuramente evitate. Oggi come sabato scorso abbiamo perso la partita per un tiro e mezzo in porta. Noi quattro o cinque occasioni nitide e non abbiamo segnato. Diamo merito agli avversari che sono più bravi di noi. Dobbiamo spingere più forte".

Il gioco c'è, il modo per pungere anche. Il piede caldo quando serve no. Sperando che sia solo un momento. "Non stiamo in campo con il giusto furore negli ultimi venti metri. Ci arriviamo facilmente anche con gli esterni bassi, ma in questo momento non siamo capaci di avere quel cinismo che hanno gli altri. E a noi rimangono le recriminazioni dopo una partita in cui credo abbiamo avuto il predominio territoriale. Questo non conta, conta solo vincere. Inutile parlare di squadra lunga e sovrapposizioni. Il calcio è così".