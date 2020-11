"Ci ho creduto fino al terzo gol. Avanti con fiducia"

La Spezia - "La nostra mentalità è questa: ce la vogliamo giocare e ce la siamo giocata contro i campioni d'Italia. Sono una squadra di livello molto più alto di noi, ma abbiamo tenuto botta per molte decine di minuti e creato i presupposti per segnare più di un gol. Dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo perché ci sono momenti in cui soffriamo troppo". Così Vincenzo Italiano racconta Spezia-Juventus 1-4. Con parole dolci per i suoi.

"Ai miei tempi, quando giocavi contro avversari così, facevi fatica anche a fare due passaggi consecutivi. Dobbiamo avere fiducia in ciò che facciamo. Oggi devo fare i complimenti ai miei ragazzi. L'unica cosa che non mi piace è quando concediamo dopo aver subito lo svantaggio. Ma prima siamo andati a prendere alta la Juve, comportandoci benissimo e senza paura dello spazio che rimaneva dietro". Dice nel post partita a DAZN.



Dalla panchina è entrato un certo Ronaldo. "Entra per essere decisivo uno così, quando hai un calciatore così straordinario da affrontare lo soffri. Il primo gol era evitabile e credo che avremmo potuto fare molto meglio. Al 65esimo stavo credendo in qualcosa in più, perché tenevamo il campo. Peccato, ma proseguiamo con fiducia perché siamo riusciti a tenerli lontani dalla nostra metà campo. Se sono in costruzione loro, a maggior ragione lo siamo noi". L'1-4 è punteggio ampio. "Ci poteva stare. Serve più attenzione nel difendere con malizia, furore e determinazione. Sappiamo creare grattacapi a tutte le avversarie, ora dobbiamo provare a non subire".

Alla prossima si va a Benevento. "Partita che per noi non ha grandi differenze da quella con la Juventus. Andiamo in un ambiente dove i punti peseranno, cercheranno di vincerla e noi la prepareremo con serenità. Un mese fa tutti pensavano saremmo stati asfaltati da tutti, invece non è così".