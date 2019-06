"Cerco un allenatore che continui a farci divertire"

Dalla prossima settimana Angelozzi parte con i colloqui. "Cerchiamo qualcuno che sposi la nostra filosofia e che porti avanti il nostro progetto", spiega il direttore generale.

La Spezia - "Un anno fa vi dicevo che avremmo trovato un tecnico che ci avrebbe fatto divertire. Mi sembra di essere stato di parola. Oggi vi dico la stessa cosa: arriverà un allenatore che voglia trasmetterci il piacere di andare allo stadio". Nulla scappa agli archivi di CDS come alla memoria di Guido Angelozzi, che giusto dodici mesi fa prometteva quanto rimarcato oggi (qui per rileggerlo). Per adesso l'unica certezza sulla stagione 19/20 è questa: non si torna indietro sulla strada della ricerca del bel gioco oltre che dei risultati.



Erano proprio questi i giorni in cui a Pasquale Marino arrivava la prima telefonata esplorativa: "Se prendo in mano lo Spezia, verresti ad allenarlo?". Il capitolo oggi è chiuso: il tecnico ha trovato una stagione positiva dopo anni contraddistinti da tanti esoneri, lo Spezia ha valorizzato tanti giocatori grazie al suo lavoro, la piazza è tornata a vedere un gioco in cui identificarsi. "Ecco, cerchiamo qualcuno che voglia lavorare in continuità. Contatti? Dalla prossima settimana ci mettiamo sotto con i colloqui. Ci sediamo, spiego cosa vogliamo fare e vediamo se scocca la scintilla. Il modulo? 4-3-3, 4-3-1-2... non importa".



Le sei prime non promosse dello scorso campionato (compreso il Palermo) cercano tutte una nuova guida, tranne il Pescara che ha già ufficializzato Zauri. Benevento, Spezia e Perugia sembrano poter guardare tutte allo stesso tipo di profilo e infatti i nomi che circolano sono sempre gli stessi, da Oddo a Nesta, a Bucchi ("Grande rapporto con Angelozzi, ma non l'ho sentito...", ha detto a CDS) passando per Longo ("Nessun contatto con lo Spezia al momento", rivelava stamattina). E poi c'è l'incognita Venturato: rimarrà a Cittadella? "Un giovane? Potrebbe essere, ma l'unica cosa che davvero ci interessa è che sposi la filosofia che abbiamo introdotto un anno fa. Il progetto va avanti", la chiosa di Angelozzi.