“Cambiata metà squadra e vinto: sono contento”

La Spezia - “E’ importante cercare subito i tre punti dopo una sconfitta. Dopo aver visto il Pescara con l’Ascoli un po’ di timore ce l’hai. I ragazzi però si sono comportati bene nonostante abbia cambiato sei giocatori. Non potevo fare altrimenti perché avevamo giocato 70 minuti con un uomo in meno a Benevento. Sono contento di Vignali e Galabinov, ovvero dei due che non giocavano dal primo minuto da più tempo”. Così Vincenzo Italiano commenta la vittoria di Pescara che rimette in moto lo Spezia, ora quarto in classifica. E’ la vittoria del turn over. “A Vignali, Ramos, Erlic e Gyasi ho sempre detto di non mollare perché qui si dà spazio a tutti. Oggi noi riusciamo a cambiare più di metà squadra e vincere, penso sia il massimo per un allenatore”.



Maggiore ha sfiorato il gol almeno in due occasioni. “Un centrocampista se aggiunge anche qualche gol accanto alle presenza fa la differenza. Maggiore oggi ha avuto due occasioni, credo che debba essere più esigente con sé stesso. Lui è bravo ad arrivarci, ma deve anche metterla dentro”. Galabinov ha molto aiutato i compagni. “Gyasi lo deve ringraziare per il movimento fatto sul primo gol perché ci lavoriamo spesso. Non giocava tutta una partita da tantissimo tempo e ha gestito bene le forze”.

Lo Spezia è lì, la più giovane e l’unica non paracadutata tra le pretendenti al secondo posto. “Noi come obiettivo abbiamo quello di rimanere lì il più a lungo possibile, cercando di migliorare le prestazioni. Nelle ultime due trasferte si è visto. Sappiamo tutti quanto abbiamo sofferto per arrivare dove siamo. Testa bassa, concentranti e migliorare fino all’ultimo allenamento della stagione. Per adesso 44 punti sono un bel bottino”.



Ora l’emergenza coronavirus impone le porte chiuse per un mese. “Mi è capitato di giocare a porte chiuse ed è qualcosa di surreale. Non è semplice, qui siamo abituati ad avere una grossa spinta e invece dovremo trovare le motivazioni giuste”.