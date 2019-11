"Atleti al tuo fianco": Federico e Matteo in posa contro il cancro

La Spezia - A mani unite sotto il sorriso: questo il modo in cui vengono ritratti gli sportivi testimonial di “Atleti al tuo fianco”, progetto di divulgazione oncologica patrocinato da aRenBì Onlus, associazione nata nel novembre del 2012 che svolge attività di beneficenza attraverso il conseguimento di progetti di supporto, rivolti ad essere viventi in difficoltà (arenbionlus.it).



"Atleti al tuo fianco", iniziativa di divulgazione oncologica nata nel maggio 2016 e guidata dal Dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo con DAF in psiconcologia, porta gli atleti professionisti a dialogare di sport e di cancro, con l'obiettivo di trasformarlo da tabù ad argomento di cui parlare senza sussurrare, grazie proprio all'apporto di campioni del presente e del passato, pronti a raccontare le emozioni della propria storia personale e sportiva.



Lo Spezia Calcio ha aderito con grande entusiasmo all'iniziativa, con Federico e Matteo Ricci testimonial aquilotti, che proprio in un'intervista con il Dott. Tagliapietra hanno toccato temi delicati, raccontando la propria esperienza di calciatori professionisti e di uomini, parlando della propria unione, dell'importanza del supporto reciproco per uscire dai momenti di difficoltà e dell'imprevedibilità della vita, sempre pronta a metterti di fronte a nuove scelte e momenti difficili, occasioni nelle quali la vicinanza della famiglia è più che mai fondamentale.



I gemelli Ricci, le cui maglie da gioco autografate verranno prossimamente messe all'asta da aRenBì Onlus, si uniscono così alla nutrita delegazione di atleti del presente e del passato che hanno voluto offrire la propria testimonianza all'iniziativa e che ha visto, tra gli altri, anche Leonardo, Nicolas Burdisso, Massimo Ambrosini, Simone Zaza, Eusebio Di Francesco, Lorenzo De Silvestri, Cesare Prandelli, Dario Hubner, Gianni Bugno, Riccardo Pittis, Nicola Pietrangeli, Eleonora Lo Bianco, Kristian Ghedina, con tutte le testimonianze fotografiche visualizzabili sulla pagine Facebook e Instagram di "Atleti al tuo fianco".



Un messaggio chiaro, volto a far comprendere ad ognuno di noi il proprio ruolo all'interno di una malattia sempre più presente nella nostra quotidianità e che vuole neutralizzare l'isolamento entro cui si viene confinati quando si affronta un tumore, perchè primariamente la lotta contro il cancro non è un aspetto medico, ma un tema sociale e nessuno deve essere lasciato solo.