"Anche chi ha giocato meno vorrà ben figurare"

La Spezia - "Abbiamo fatto una partita diversa rispetto al solito e rispetto a come l'avevamo preparata. Ma nel momento in cui rimani in dieci ti devi adeguare: abbiamo pensato a non concedere profondità all'avversario con il baricentro basso, tanta applicazione. E' venuta fuori una grande gara, abbiamo rischiato poco nonostante tutto. Bello gioire alla fine". Vincenzo Italiano nel ritiro romano prepara in pochi giorni un'inedita doppia sfida in trasferta contro la Roma. Partendo dalla domanda che tutti si fanno: chi gioca a destra? "Bisogna fare i compimenti a Giulio (Maggiore, ndr) per la grande intelligenza che ha avuto nell'applicarsi in un ruolo non suo. Ogni tanto in allenamento era capitato di lavorarci in effetti. Domani giocherà Vignali, sabato vediamo... In questo momento penso solo alla partita di Coppa Italia, da onorare. E' una sfida difficile e importante".

Il turn over sarà importante, ci sarà minutaggio anche per i calciatore che rientrano dal Covid. "Sono partite in cui bisogna cercare di provare qualche alternativa di uomini e dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Senza abbassare il livello di competitività. Ci teniamo a fare bene e ci sarà spazio per chi ha giocato meno. Cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato italiano. La nostra mentalità è proporre, giocare con lucidità e cercare il risultato attraverso la prestazione".

La Roma non decolla con le grandi ma è implacabile con le piccole. "Ha pareggiato 2-2 con l'Inter poco tempo fa, con una grandissima prestazione. Giocano bene, Fonseca propone un calcio offensivo e bello da vedere. Noi dobbiamo cercare di ribattere colpo su colpo. Vorranno riscattare la sconfitta nel derby, credo siano carichi anche a livello di motivazioni".