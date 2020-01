"All'inizio abbiamo faticato, ora inizia un altro campionato"

La Spezia - “Alla ripresa giocheremo in casa al Picco e dovremo ripartire bene così come abbiamo finito l'anno”. Così Paolo Bartolomei, uomo d'esperienza dello Spezia di mister Italiano, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva. Parlando della prossima avversaria degli aquilotti, nel primo impegno del 2020, il centrocampista ha osservato: “Sappiamo bene l'importanza della squadra che affronteremo, il Cittadella ha fatto cose importanti in questi anni e sappiamo che è una formazione molto organizzata. Sarà una gara bellissima e dovremo fare di tutto per vincerla”.



“Questa sosta è stata importante perché ci ha permesso di lavorare bene – ha aggiunto – e di recuperare alcuni infortunati. Siamo pronti per ripartire forte senza fare errori come avvenuto nelle prime sette partite del girone d'andata”. Guardando indietro all'anno appena concluso – che gli ha regalato anche la gioia di un figlio alla vigilia di Natale – Bartolomei ha osservato: “All'inizio pur esprimendoci bene abbiamo faticato molto, in classifica paghiamo a caro prezzo i punti persi ma negli ultimi due mesi e mezzo siamo stati bravi a scalare posizioni. Ora con 24 punti e una partita interna da recuperare possiamo fare un altro tipo di campionato. Un'esultanza speciale per mio figlio? L'ho già preparata ma prima devo fare gol”.



Per il centrocampista garfagnino il 2019 ha rappresentato anche l'anno della fascia di capitano nelle partite senza Terzi, un ulteriore attestato di stima da parte dell'allenatore. “La fascia è una responsabilità in più che il mister mi ha dato, sono molto contento. Io, Claudio e Mora siamo quelli un po' più esperti e dobbiamo aiutare la squadra che è giovane ma ha qualità importanti. Sono sicuro che faremo bene nel girone di ritorno perché alcuni hanno capito che non dobbiamo mai mollare nemmeno di un centimetro, sarà un altro campionato. Italiano? Ha avuto una carriera importante da centrocampista quindi noi lo seguiamo ancora più volentieri. È arrivato con idee ben chiare e molta grinta perché questa è un'opportunità importante anche per lui. All'inizio abbiamo faticato un po' ma ora siamo entrati nei meccanismi giusti e ci stiamo esprimendo per quello che lui ci chiede”.



Infine sul campionato dominato fin qui dal Benevento: “Loro corrono da soli – ha concluso – ma il resto della Serie B è molto livellata, diversa da solito. Ci sono squadre molto attrezzate e il livello è alto, tutte lottano su ogni punto perché nel giro di poche giornate si passa da lottare per la salvezza ai playoff. È il bello di questo torneo ma noi non dobbiamo guardare la classifica e pensare solo a fare punti”.