"Alberto Picco" e "Pier Luigi Penzo", oltre duecento anni di storia

A confronto i due stadi più antichi della serie B.

La Spezia - I giocatori del Venezia non mancheranno di lasciarsi affascinare dal buon vecchio impianto di Vial Fieschi questo sabato. Ma in fatto di veneranda età, sono gli unici a poter dire di calcare un terreno di gioco che ha superato il secolo di vista. Se sono infatti 99 le primavere del caro "Alberto Picco", ha già abbondantemente superato quota cento il "Pier Luigi Penzo". L'arena situata sull'isola di Sant'Elena, inaugurata nel 1913, è la più antica della serie B. In Italia seconda sola al Luigi Ferraris di Genova, costruito solo due anni prima.

Uno intitolato in memoria dell'aviatore Pier Luigi Penzo, l'altro in memoria dell'alpino Alberto Picco, i due stadi in questione sono i più longevi dell'attuale campionato cadetto. Sommando gli anni di vita dei due si ottengono oltre due secoli di storia pallonara, per la precisione 204 anni. Curiosamente entrambi accomunati da un battesimo... genovese. La partita inaugurale vide il Venezia perdere per 7-0 contro il Genoa; nello stadio vicino alla vecchia Piazza D'Armi ci fu invece la grande vittoria dello Spezia per 8-0 nei confronti del S.C. Genova, che nulla ha a che vedere con la squadra attualmente di proprietà di Enrico Preziosi.

Il "Picco" potrebbe peraltro rimanere presto il più vecchio. Joe Tacopina, attuale presidente del Venezia Football Club, ha infatti da poco rassicurato i propri tifosi sulle intenzioni di costruire un nuovo stadio, questa volta in terraferma, entro il 2020. Un progetto all'avanguardia, con l'idea di affiancarvi un hotel, un centro commerciale e un teatro. Il tutto a due passi dall'aeroporto.