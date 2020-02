"A Perugia clima infuocato, sappiamo importanza della partita"

La Spezia - "Dobbiamo stare con i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo e domani ci aspetta un'altra prova impegnativa contro una squadra che sta bene e viene da due vittorie consecutive". Così mister Italiano alla vigilia di Perugia-Spezia che domani al Curi vedrà gli aquilotti impegnati su un campo insidioso contro un'avversaria ostica.

"Sarà una prova difficile - sottolinea l'allenatore - ma i ragazzi sanno benissimo l'importanza della partita. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a prestazioni e risultati perché stiamo crescendo anche sotto il profilo della mentalità e stiamo affrontando ogni gara con attenzione e determinazione". Quindi sul Perugia guidato da Cosmi: "Siamo consapevoli di poter dire la nostra - afferma Italiano - ma avremo di fronte una squadra molto forte che è reduce da una vittoria su un campo difficile come Castellammare, che ha il capocannoniere della B e che ha ritrovato entusiasmo. Conosco quella piazza e so che ci sarà un clima infuocato, dovremo tenere le antenne dritte e stare attenti come abbiamo fatto nelle ultime trasferte".



Assente Maggiore per squalifica il mister avrà comunque ampia scelta: "Quando la rosa è ampia aumentano i problemi per l'allenatore - sottolinea sorridendo -. Fa piacere avere un gruppo così nel quale tutti spingono al massimo. I ragazzi hanno capito che questa è la strada che può farci togliere delle soddisfazioni, più forte si va in allenamento e meglio si gioca in campionato. Lavorare così è bello, c'è grande abbondanza dal centrocampo in avanti e partita dopo partita possiamo sfruttare le caratteristiche dei singoli in base agli avversari. Tutti si sentono coinvolti, bisogna continuare a spingere forte senza mollare di un centimetro e mantenendo attenzione e qualità".

Un imbarazzo della scelta che sarà utile in vista di tre partite in una settimana: "Da martedì valuteremo una rotazione obbligata anche perché affronteremo altre due squadre molto toste (Cremonese martedì e Ascoli sabato 15 febbraio, ndr). Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte continuando ad alimentare questo entusiasmo nello spogliatoio e nell'ambiente. Poco tempo fa eravamo in difficoltà e nessuno credeva nelle nostre potenzialità, le vittorie però creano un clima disteso. Dobbiamo proseguire rimanendo umili perché il campionato è ancora lungo".