"A Livorno per fare bene, per i tifosi e per continuare a crescere"

Marino in conferenza stampa: "I ragazzi iniziano ad avere consapevolezza della propria forza. Avversari esperti con un Diamanti in più".

La Spezia - “Dobbiamo fare un risultato anche per i nostri tifosi, per dare loro una soddisfazione e dimostrargli la crescita graduale della quadra”. Così Pasquale Marino alla vigilia di Livorno-Spezia, partita fra le più attese per la tifoseria aquilotta che domani all'Ardenza farà il primo esodo stagionale.



“Sarà una sfida difficile – mette in guardia l'allenatore – loro hanno fame di vittoria e saranno sostenuti da un pubblico passionale ma noi non possiamo sempre ripartire da zero e vogliamo tornare con un risultato positivo”. La squadra infatti in casa è riuscita a sfatare due tabù come Cittadella e Carpi ma lontano dal Picco il cammino è stato fin qui disastroso: “I numeri dicono sempre la verità – afferma Marino – e di conseguenza dobbiamo cercare di portare a casa qualcosa. Le ultime prestazioni esterne però sono state buone, a Verona la sconfitta è stata immeritata mentre a Cremona una reazione c'era stata. Dobbiamo ripetere la partita del Bentegodi ma con più cinismo, limitando al minimo le opportunità per gli avversi. Il Livorno? Un'avversaria di tutto rispetto con giocatori esperti ma anche tecnici come Valiani e soprattutto Diamanti le cui qualità sono note a tutti. Contro il Venezia mi hanno impressionato positivamente, hanno trovato gioco ed equilibrio”.



Lo Spezia però arriverà al Picchi forte degli ultimi tre punti casalinghi: “Era la terza partita in una settimana – ha osservato – e siamo stati bravi a non concedere nulla. Si è vista la crescita di un gruppo che inizia ad avere consapevolezza della propria forza. I ragazzi sono delle “spugne”, apprendono tutto quello che facciamo durante la settimana per migliorarci. Ora – ha concluso – dobbiamo trovare continuità perché il campionato è molto equilibrato e non ci sono mai partite scontate”.