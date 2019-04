"A Cosenza col giusto atteggiamento senza concedere nulla"

Marino a due giorni dal match in trasferta: "Galabinov? Sta vivendo un buon momento". Torna Gyasi.

La Spezia - “Nelle ultime partite la posta in palio è alta, c'è poco tempo per recuperare e non esistono avversari facili, quindi bisogna cercare di entrare in campo con il giusto atteggiamento, provando a dare sempre qualcosa in più”. Così Pasquale Marino a due giorni dalla trasferta di Cosenza dove i suoi aquilotti nel giorno di pasquetta andranno a caccia di punti importanti per la zona play-off. "Nelle ultime gare l- ha detto nella conferenza stampa odierna - a squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente, crescendo sempre nel corso della ripresa, concedendo invece qualcosa nelle prime frazioni, aspetto che dobbiamo tornare a migliorare a partire dalla gara di lunedì”.



“Ci siamo abituati ad offrire un certo tipo di calcio – riporta ancora il sito ufficiale - unito a continuità di prestazioni, ma invece che concentrarsi esclusivamente sul primo tempo di domenica scorsa, dovremmo apprezzare maggiormente la ripresa, perché non so quante squadre, pur in superiorità numerica, siano capaci di recuperare due reti di svantaggio, vincendo la partita. Una partita di calcio è fatta di diversi momenti, alcuni positivi ed altri meno, ma l'importante è mantenere sempre gli equilibri, saper reagire e non smettere di proporre il proprio calcio”.

Sulle scelte di formazione in vista del prossimo impegno il mister ha sottolineato: “In avanti ho diverse scelte, i ragazzi si sono allenati bene ed avrò nuovamente a disposizione Emmanuel Gyasi. Galabinov? Sta vivendo un buon momento, avrebbe meritato di trovare il gol già contro la Salernitana e per fortuna ne ha trovati due importantissimi contro l'Ascoli. Il Cosenza? Nel girone di ritorno ha raccolto i nostri stessi punti e questo la dice lunga sulla qualità e lo stato di forma della formazione calabrese; i rossoblù sono una squadra con un'ottima organizzazione di gioco, duttile e capace di mettere in campo una bella grinta, quindi noi dovremo entrare in campo con la testa giusta e non concedere niente fin dall'inizio, altrimenti sarà dura. Il Cosenza – ha aggiunto sugli avversari - in questo momento è una squadra che sta bene, vogliosa di chiudere in casa la pratica salvezza, ma la nostra ha dimostrato di essere una squadra capace di giocarsela con chiunque, l'importante sarà limitare il più possibile gli errori, al "Marulla" come nelle altre partite che restano, perchè il tempo per recuperare è sempre meno”.

Infine sulla Var che per la prima volta sarà utilizzata durante play-off e play-out: “E' un'innovazione importante e ritengo sia positivo inserirla in partite così importanti”.