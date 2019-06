Ztl, Pecunia: "Retromarcia del Comune: sparivano i parcheggi e non era una bugia"

La Spezia - "Avevo giorni fa posto il tema dell’allargamento della Ztl in prossimità del centro città, mettendo in evidenza che sarebbero stati penalizzati i commercianti del centro perché si sarebbero visti sparire altri 70 parcheggi. E l’assessore Casati prontamente mi aveva risposto che non era vero, anzi che questo provvedimento avrebbe aumentato il numero degli stalli". Lo afferma la consigliera comunale del Pd, Federica Pecunia, intervenendo nel dibattito sull'ampliamento della Ztl e l'installazione delle telecamere.



"Leggo che l’assessore Brogi, per venire incontro a commercianti e cittadini, come Superman sposta il confine della zona a traffico limitato e “salva” 70 parcheggi. Due cose sono evidenti: in Comune il braccio destro non sa cosa sta facendo il sinistro. È servito infatti un chiarimento dentro la maggioranza perché i due assessori si parlassero. Farlo prima di emettere il provvedimento, no? L’altra cosa evidente, spiace dirlo, avevo ragione. Ci sarebbero stati 70 parcheggi in meno fruibili dai cittadini. Quindi - prosegue Pecunia - prima di rispondere di getto che è una bugia, sarebbe bene un bagno di umiltà e soprattutto dire sempre la verità. Ma è evidente che a questa amministrazione dire la verità non riesce proprio. L’unica cosa che sembra ormai capace di fare è ingranare la retromarcia. Almeno questa volta con un esito soddisfacente e positivo per il commercio del centro, per i cittadini e per i genitori delle scuole di Piazza Verdi che da settembre avrebbero avuto grosse difficoltà a portare i ragazzi a scuola".