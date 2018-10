Zanicotti si smarca: "Sul Felettino la Lega non la pensa come De Paoli"

La Spezia - "Il consigliere regionale De Paoli ha recentemente auspicato un dietrofront della Giunta regionale sul progetto del nuovo Felettino: una posizione che non tiene conto dello stato avanzato del progetto e delle penali milionarie che la Regione sarebbe costretta a pagare nel caso in cui rescindesse il contratto d’appalto esistente con la ditta Pessina". Lo ha dichiarato il segretario provinciale della Lega Fabrizio Zanicotti, commentando le dichiarazioni del consigliere regionale del Carroccio Giovanni De Paoli.



"In qualità di segretario provinciale della Lega sottolineo che si tratta di una opinione personale - prosegue Zanicotti - non condivisa dal resto del partito che, consapevole di aver ereditato un progetto in stato avanzato, lavora per sbloccare la situazione e realizzare quell’Ospedale di cui la nostra provincia ha grande bisogno. Certe esternazioni hanno l’unico effetto di alimentare un clima di sconforto generale che non aiuta affatto l’avanzamento dei lavori del nuovo Felettino".