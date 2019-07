Viviani: "Maggiore riconoscimento alla valenza turistica della pesca professionale"

La Spezia - “Con l’approvazione del disegno di legge delega al Governo in materia di turismo, un importante passo avanti è stato fatto sul maggiore riconoscimento dell’importanza della pesca e delle attività ad essa collegate in chiave turistica, fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia e progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua interne". Così Lorenzo Viviani, deputato della Lega, commenta le ultime novità in materia: "Grazie all’emendamento di cui sono stato primo firmatario, approvato alla Camera, viene dato un riconoscimento a tutte quelle piccole imprese del territorio che hanno scelto di abbinare l’attività della pesca professionale con forme di pescaturismo e ittiturismo, in crescita a livello nazionale e in Liguria in particolare, attività queste che hanno il grande pregio di aprire la conoscenza e la divulgazione dei prodotti del nostro mare e le tradizioni delle nostre marinerie alle famiglie e ai turisti, tutelando il ruolo del pescatore. La cultura della buona tavola, la consapevolezza nella scelta del pescato passano anche da forme di promozione legate al turismo esperienziale, un percorso ben tracciato nel mandato di governo del ministro Gianmarco Centinaio”.