Viviani (Lega): "Task-force Centinaio rimedio a gravi errori altrui"

La Spezia - "La task-force sul fermo biologico 2016 istituita dal Ministro Centinaio per accelerare i pagamenti delle somme destinate ai pescatori è un primo, grande rimedio alle gravi inadempienze commesse dai governi passati. Per tanto, troppo tempo i lavoratori del mare e le imprese sono stati ignorati e umiliati. Giorno dopo giorno, stiamo scardinando la burocrazia che impedisce ai pescatori di ricevere le risorse che spettano loro: un diritto sacrosanto che non può essere violato in continuazione. Un plauso al Ministro Centinaio e al Sottosegretario Manzato che, giorno dopo giorno, stanno risollevando un settore in ginocchio. Questo è sempre più il Governo del sostegno a chi lavora in mare. E di ciò se ne sono accorti anche in Europa, alla quale continuiamo a chiedere garanzie per il budget complessivo previsto nel Fondo europeo per la politica marittima e della pesca Ue". Così il capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura della Camera, lo spezzino Lorenzo Viviani.