Viviani (Lega): "Non è l'ora delle divisioni, centrodestra riparta da spirito 2017"

La Spezia - “Non è l’ora delle divisioni ma dell’unità. Ripartiamo dallo spirito che ha permesso alla coalizione di centrodestra di vincere le elezioni nel 2017, portando a casa ottimi risultati in quasi quattro anni di mandato”. Lo afferma il commissario provinciale della Lega Lorenzo Viviani, intervenendo nel dibattito politico cittadino che si è sviluppato negli ultimi giorni.



“L’obiettivo che riteniamo prioritario è quello di ritrovare un giusto equilibrio tra tutte le forze politiche di centrodestra che con il loro impegno hanno reso possibile la vittoria del 2017 – aggiunge l'onorevole Viviani – Lo spirito che ha animato la nostra coalizione si è tradotto nel buon lavoro e negli ottimi risultati ottenuti in questi anni dall’amministrazione comunale e dal sindaco Pierluigi Peracchini, oltre che in una svolta storica per la politica spezzina. Sono sicuro che ritroveremo presto una quadra, nel rispetto di ogni forza politica e dell’amministrazione, perché il lavoro che ci aspetta e i problemi da risolvere, ereditati da decenni di malgoverno della sinistra, sono ancora tanti”.