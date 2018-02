Vistori: "Consigliere Cenerini, la democrazia non è mai un costo"

La Spezia - Leggo con costernazione l'articolo uscito su Città della Spezia a firma del consigliere Cenerini e mi domando come possa un esponente della politica locale di lungo corso come lui non conoscere i fondamentali delle istituzioni presso cui presta servizio alla cittadinanza.

Non entro nel merito dei motivi per cui si stia convocando la commissione di Controllo e Garanzia. So che riguardano la vendita dell'asilo nido di Via Firenze e del Parco del Colombaio di Pegazzano ma il motivo della convocazione è secondario.

La gravità delle parole del consigliere Cenerini prescinde da qualunque ordine del giorno sia stato deciso.

Egli sostiene infatti che non rientri nei compiti della commissione di Controllo e garanzia tutto ciò che sia stato già dibattuto dal consiglio comunale o da altre commissioni.

Non scherziamo per favore.

Invito il consigliere alla rilettura dell'art. 44 del T.U.E.L e del art. 42 del regolamento comunale della città della Spezia.

Scoprirà così che quella commissione costituisce una forma di garanzia e di partecipazione delle minoranze che esercitano attraverso di essa una vigilanza sull'attività dell'amministrazione. Le sue funzioni non sono quindi solo conoscitive ma anche ispettive e vengono esercitate a seguito di decisioni e scelte prese da chi governa, non a priori.

E' quindi normale che si riunisca una commissione di controllo a seguito di una delibera. Questo controllo è previsto per la salvaguardia di un principio chiamato democrazia e la democrazia non è mai uno spreco di denaro pubblico.