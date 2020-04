Violato l'account di Battistini, denuncia alla Polizia postale

La Spezia - "Ieri mattina qualcuno ha violato il mio account Facebook e ha pubblicato contenuti che ne hanno causato il blocco. Attualmente sono in contatto con il centro assistenza Facebook per la soluzione del problema, ma non ho idea del tempo necessario a poter rientrare in possesso del mio profilo. Ho anche provveduto a presentare denuncia presso la Polizia postale della Spezia che ringrazio per la disponibilita’ e professionalita’. Mi scuso con tutti coloro che hanno provato a contattarmi attraverso questo canale, sara’ mia cura informarvi non appena sara’ nuovamente utilizzabile". Lo segnala il consigliere regionale spezzino Francesco Battistini (Italia in Comune).