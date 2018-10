Vigilantes sui bus: "Recuperati 200mila euro"

La Spezia - Visita oggi pomeriggio dell'assessore ai trasporti Gianni Berrino alla sede di Atc, l'azienda di trasporti spezzina, accolto dall'amministratore delegato Francesco Masinelli. Presente anche il consigliere regionale Andrea Costa. "I risultati della manovra antievasione messa in atto da giugno dall'azienda spezzina sono ottimi e incoraggianti – ha detto Berrino al termine della visita - È un modello che può essere applicato anche in altre realtà simili, in attesa della bigliettazione elettronica che partirà con la sperimentazione dal 2019 nell'area metropolitana di Genova".



Nella nota diffusa dalla Regione si legge che "Atc per la manovra antievasione ha investito 40mila euro e ne ha ricavati 200mila. Ai verificatori ordinari sono state affiancate guardie giurate che hanno presidiato in particolare ogni fermata delle linee per Portovenere e per Lerici nei mesi estivi, verificando che salissero sugli autobus solo i passeggeri muniti di biglietto".



"Abbiamo deciso l'azione all'inizio dell'estate a seguito di una verifica di bilancio che aveva evidenziato un calo di 75mila euro nella bigliettazione nei primi cinque mesi del 2018 - continua Berrino -. Il flusso turistico ha consentito il successo dell'iniziativa incontrando anche il favore dell'utente medio abituale del servizio di trasporto pubblico, anche per l'effetto collaterale di sicurezza garantito dalla presenza delle guardie giurate. L'iniziativa continuerà anche nei prossimi mesi con modulazione diversa: abbiamo già fatto la gara, lavoreremo sulle scuole e su alcune date in cui prevediamo un maggiore afflusso, come la festa di San Giuseppe".