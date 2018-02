Viale al Pd: "Non ci sono primariati vacanti in Asl 5"

La Spezia - “Le affermazioni dei consiglieri del Pd Paita e Michelucci sulla sanità spezzina diffuse senza alcun contraddittorio dei candidati degli altri schieramenti in regime di par condicio richiedono una ferma presa di posizione di Regione perché la sanità non venga strumentalizzata a fini elettorali”. Così la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale replica ai consiglieri di minoranza intervenuti sulla situazione della sanità spezzina “con affermazioni di cui per altro non viene dato modo ai lettori di conoscere la fonte, forse perché come al solito si riveleranno delle bufale”, sottolinea l’assessore.



“Di fronte a questo comportamento - aggiunge la vicepresidente della Regione Liguria - è indispensabile che venga ristabilita la verità dei fatti sulle liste di attesa per le visite endocrinologiche, che variano da 4 a 61 giorni a seconda della priorità indicata nella richiesta del medico di famiglia, e sulle fughe in Toscana che negli ultimi due anni si sono ridotte con un risparmio per la sanità spezzina”.



In merito poi all’organizzazione del reparto, l’assessore precisa che “non c’è alcun primariato vacante, semplicemente perché l’endocrinologia della Asl5 è una struttura semplice e non complessa. In virtù del pensionamento del responsabile, la Asl ha già presentato, nel piano assunzioni 2018, la richiesta per l’assunzione di un endocrinologo. È l’ennesima cantonata. Stupisce – conclude - che Paita e Michelucci non sappiano la differenza tra struttura semplice e complessa, pur avendo il Pd dimostrato nelle passate legislature di intendersi molto di primari”.