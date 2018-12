Viale a Battistini e Michelucci: "Sciacallaggio inqualificabile"

L'assessore alla sanità replica ai due consiglieri: "Parole che ne rivelano lo squallore politico".

La Spezia - “Le parole espresse dai consiglieri Battistini e Michelucci ne rivelano lo squallore politico. I parti nell’Asl 5 sono garantiti da Ostetricia. Affermare che le donne ‘scelgono di partorire altrove’ o dichiarare che ‘le nascite non vanno in vacanza’ crea solo confusione e allarme nelle donne e nelle famiglie in attesa di una nuova nascita durante le prossime festività. Questo sciacallaggio su un tema così delicato è inqualificabile”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale risponde ai consiglieri regionali di opposizione Battistini e Michelucci sulla programmazione degli interventi in elezione nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.



“Ho dato indicazione alla struttura competente – aggiunge Viale - di porre in essere ogni comunicazione per non trasformare un lieto evento in un momento di preoccupazione assolutamente infondato perché – conclude – i parti sono sempre garantiti in quanto, per loro natura, non rientrano nelle attività d’elezione, cioè programmate e non urgenti. Solo queste ultime, anche nei reparti di Ostetricia e Ginecologia, vengono sospese in tutta Italia durante le festività natalizie”.