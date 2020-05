Viale: "Test sierologici a tappeto per personale dei centri estivi"

La Spezia - “Promuoveremo test sierologici a tappeto per tutto il personale di un settore che ci sta molto a cuore. Fare un'indagine epidemiologica in quell'ambito è sicuramente un valore aggiunto”. Lo ha detto nella consueta conferenza stampa della Regione l'assessore alla sanità Viale in merito all'imminente riapertura dei campi estivi per la fascia da 0 a 17 anni che partirà dal primo giugno. “Oggi abbiamo avuto un incontro complesso con le sigle sindacali – ha proseguito – che hanno chiesto ulteriori aggiunte rispetto alle linee guida e modifiche che potrebbero anche impattare sulle riaperture. Le famiglie hanno rappresentato in ogni sede il dramma di dover conciliare il lavoro e la fatica sopportata in questi mesi che deve avere una risposta. Capisco ragioni dei sindacati sul rispetto delle normative del lavoro ma penso che un ulteriore risposta che daremo andrà incontro alle esigenze di tutti”.



Viale ha inoltre fatto riferimento alla visita odierna alla Spezia: “Un momento di commozione – ha detto – l'incontro con il personale che è stato in prima linea. Abbiamo ribadito che la risposta della rete ospedaliera è stata sufficiente per il bisogno di cura dei liguri. Se abbiamo un numero costante di positivi ogni giorno è anche grazie alla capacità del sistema di aumentare i tamponi e andare a intercettare i soggetti a rischio”.